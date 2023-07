Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Macquarie: l'UE autorise un coacquisition aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 12:41

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de KevlinX Holding B.V. ('KevlinX') des Pays-Bas, par Macquarie Asset Holdings Limited ('Macquarie') du Royaume-Uni et Participatiemaatschappij Vlaanderen NV ('PMV ') de Belgique.



KevlinX est une coentreprise qui sera active dans la conception, l'ingénierie, la construction et l'exploitation d'un centre de données en Belgique.



Macquarie est un fournisseur de services de gestion d'actifs et de financement, de banque, de conseil, de risque et de solutions de capital, actif dans le monde entier.



PMV, une société d'investissement détenue à 100 % par la Région flamande, est active dans le financement d'entreprises, du démarrage précoce à la croissance et à l'internationalisation.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que KevlinX a des activités réelles et prévues négligeables dans l'Espace économique européen.