Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macquarie: l'UE autorise l'acquisition d'Endeavour Energy information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 12:56









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun d'Endeavour Energy par Macquarie Australian Infrastructure Management (Macquarie) et la British Columbia Investment Management (BCI) du Canada.



Endeavour Energy possède et exploite un réseau de distribution d'électricité situé en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné qu'Endeavour Energy n'exerce aucune activité dans l'Espace économique européen.





Valeurs associées MACQUARIE/FIRST NYSE +0.25%