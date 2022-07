Macquarie AM perd son directeur immobilier pour l'Inde

(NEWSManagers.com) - Macquarie Asset Management vient de perdre Nitin Gupta, managing director et directeur de son activité immobilière en Inde. Il vient de rejoindre Gaw Capital Partners, une société de gestion de capital-investissement hongkongaise, sur un poste équivalent. Basé à Mumbai, il sera chargé de diriger l’incursion de Gaw Capital Partners dans le sous-continent indien. Il sera également responsable de la création d’une équipe afin de profiter des opportunités dans le secteur immobilier.

Nitin Gupta travaillait chez Macquarie Group depuis 2008, où il a occupé plusieurs postes seniors dont directeur de l’Inde pour l’activité du Macquarie Capital. Il a dirigé des transactions de plus de 7 milliards de dollars ainsi que conseillé des investisseurs mondiaux pour leurs investissements dans le pays. Avant de rejoindre Macquarie Group, il a travaillé au sein de la division de financement des entreprises chez PwC pendant une décennie, et chez Industrial Development Bank of India pendant quatre ans.

Gaw Capital Partners gérait 35,2 milliards de dollars d’encours sous gestion au première trimestre de 2022.