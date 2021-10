Macquarie AM acquiert une société de conseil aux Etats-Unis

(NEWSManagers.com) - La société de gestion australienne Macquarie Asset Management a annoncé, jeudi 21 octobre, l'acquisition de Central Park Group, une société de conseil en investissement indépendante pour institutionnels et clients fortunés. La firme est basée à New York et se focalise sur l'investissement alternatif (hedge funds, private equity, immobilier et fonds de fonds). Central Park Group revendique plus de 3,5 milliards de dollars d'encours sous gestion.