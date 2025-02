MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Résultats du 1er semestre 24/25, CHIFFRE D'AFFAIRES EN FORTE PROGRESSION : + 28,5 %

Lagord, le 28 février 2025

Résultats du 1 er semestre 24/25

CHIFFRE D'AFFAIRES EN FORTE PROGRESSION : + 28,5 %

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur de solutions logicielles dédiées à la gestion des petites entreprises, publie aujourd'hui ses résultats pour le 1 er semestre de l'exercice 2024/2025.

L'activité de la Société est marquée par une forte saisonnalité. Le 2 nd semestre (janvier – juin) constitue la période clé. Il a représenté 60 % du chiffre d'affaires de l'exercice précédent.

Malgré cette saisonnalité, la Société réalise une solide performance financière au 1 er semestre, avec un chiffre d'affaires de 1 671 K€ , en hausse de 28,5 % par rapport à la même période l'an dernier. Cette croissance soutenue confirme la dynamique positive de MACOMPTA.FR.

BILAN S1 24/25

(01/07/24 - 31/12/24) S1 23/24

(01/07/23 - 31/12/23) ACTIF NET NET Immobilisations incorporelles 604 825 481 291 Immobilisations corporelles 1 685 132 63 646 Immobilisations en cours 170 784 130 013 Immobilisations financières 38 232 38 091 Total I : Actif immobilisé 2 498 973 713 041 Acomptes versés sur commandes 7 816 5 350 Créances clients et comptes rattachés 21 252 21 413 Autres créances 388 660 431 076 Disponibilités 388 916 1 521 339 Charges constatées d'avance 70 894 34 317 Total II : Actif circulant 877 538 2 013 495 Total général 3 376 511 2 726 536 PASSIF NET NET Capital social 1 500 000 1 500 000 Réserve légale 67 064 32 000 Report à nouveau 381 405 15 182 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 205 585 231 837 Total I : Capitaux propres 2 154 055 1 779 019 Provisions pour charges 158 030 158 030 Total II : Provisions pour risques et charges 158 030 158 030 Emprunts et dettes financières divers 200 635 735 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 383 9 748 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101 309 150 104 Dettes fiscales et sociales 311 047 270 099 Autres dettes 2 421 2 190 Produits constatés d'avance 442 631 356 611 Total III : Emprunts et Dettes 1 064 426 789 487 Total général (I + II + III) 3 376 511 2 726 536

COMPTE DE RESULTAT S1 24/25

(01/07/24 - 31/12/24) S1 23/24

(01/07/23 - 31/12/23) MONTANT % MONTANT % Production vendue - Services 1 671 032 100 % 1 300 126 100 % Production immobilisée 167 103 10 % 130 013 10 % Subventions d'exploitation 17 150 1 % 13 500 1 % Autres produits 34 0 % 10 0 % Total I : Produits d'exploitation 1 855 319 111 % 1 443 649 111 % Achats et charges externes 349 186 21 % 317 274 24 % Impôts, taxes et versements assimilés 24 533 1 % 5 349 0 % Salaires et traitements 807 029 48 % 569 731 44 % Charges sociales 283 746 17 % 192 262 15 % Dotations d'exploitation sur immobilisations - Dotations aux amortissements 136 552 8 % 85 423 7 % Autres charges 72 0 % 72 0 % Total II : Charges d'exploitation 1 601 118 96 % 1 170 111 90 % Résultat d'exploitation (I - II) 254 201 15 % 273 538 21 % Résultat financier 5 260 0 % 17 439 1 % Résultat courant avant impôts 259 461 16 % 290 977 22 % Résultat exceptionnel -65 0 % 94 0 % Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 30 968 2 % 33 474 3 % Impôts sur les bénéfices 22 843 1 % 25 760 2 % Bénéfices ou pertes 205 585 12 % 231 837 18 %

Prochaine publication : chiffre d'affaires du troisième trimestre le 15 avril 2025.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des petites entreprises et associations. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels macompta.fr ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contacts

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr