MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Résultats de l'exercice 2023-2024

Résultats de l'exercice 2023 - 2024

Lagord, le 15 octobre 2024

Le chiffre d'affaires annuel 23/24 a augmenté de 678 K€, en hausse de 27 % par rapport au chiffre d'affaires annuel 22/23.

Le résultat d'exploitation est positif à +852 K€, correspondant à une marge d'exploitation de 27 %.

Le résultat net après impôt est de 701 K€, soit 22 % du chiffre d'affaires 23/24 et légèrement supérieur à celui de 22/23.

Les capitaux propres s'élèvent à 2 248 K€, en augmentation de 451 K€.

La trésorerie reste largement positive à +679 K€, malgré une baisse de (946 K€) ayant servi à financer les investissements.

Pour accéder aux comptes annuels en intégralité , rendez-vous sur notre site internet Investisseurs, à la rubrique Espace Actionnaire/Assemblées générales : investisseurs.macompta.fr/assemblees-generales .

BILAN ACTIF EXERCICE CLOS LE 30/06/2024 EXERCICE CLOS LE 30/06/2023 Immobilisations incorporelles 706 882 555 385 Immobilisations corporelles 1 469 581 51 267 Immobilisations financières 38 091 37 922 Total I : Actif immobilisé 2 214 554 644 574 Acomptes versés sur commandes 46 968 10 921 Créances clients et comptes rattachés 14 504 18 602 Autres créances 392 210 394 119 Disponibilités 679 029 1 625 064 Charges constatées d'avance 54 049 14 592 Total II : Actif circulant 1 186 760 2 063 298 Total général 3 401 314 2 707 872 PASSIF EXERCICE CLOS LE 30/06/2024 EXERCICE CLOS LE 30/06/2023 Capital social 1 500 000 320 000 Réserve légale 32 000 32 000 Report à nouveau 15 182 929 416 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 701 288 515 766 Total I : Capitaux propres 2 248 470 1 797 182 Provisions pour charges 158 030 158 030 Total II : Provisions pour risques et charges 158 030 158 030 Emprunts et dettes financières divers 392 234 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 043 0 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95 724 41 640 Dettes fiscales et sociales 374 656 281 099 Autres dettes 2 380 7 421 Produits constatés d'avance 515 619 422 266 Total III : Emprunts et Dettes 994 814 752 660 Total général (I + II + III) 3 401 314 2 707 872

Compte de Résultat en K€ EXERCICE CLOS LE 30/06/2024 EXERCICE CLOS LE 30/06/2023 VARIATION Chiffre d'affaires 3 162 2 484 678 Autres produits 332 285 617 Charges d'exploitation 2 461 1 776 685 Dont achats et charges externes 658 420 238 Dont impôts et taxes 34 18 16 Dont charges de personnel 1 769 1 338 431 EBITDA courant 1 033 993 40 Dotations aux amortissements et provisions 181 127 54 Résultat d'exploitation 852 866 -14 Résultat financiers 19 12 7 Résultat Exceptionnels 0 -29 29 Impôts sur les bénéfices 170 333 -163 Résultat Net 701 516 185

Macompta.fr (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeurs de solutions logicielles dédiées à la gestion, publie aujourd'hui son résultat de l'exercice 2023/2024.

Prochaine publication : chiffres d'affaires du premier semestre le 15 janvier 2025.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des petites entreprises et associations. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels macompta.fr ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Témoin de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des Experts comptables, les organismes de gestion côté entreprise, des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contacts

Macompta.fr

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr