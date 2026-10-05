MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Résultats annuels 2025/2026 : CA +28,1%

Lagord, le 5 octobre 2026
Résultats annuels 2025/2026
MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, publie aujourd'hui ses résultats annuels de l'exercice 2025/2026.
La Société conjugue croissance, rentabilité et investissements stratégiques, avec un niveau record d'investissements consacré à la facturation électronique et à l'intelligence artificielle.
- Chiffre d'affaires en hausse de 28,1 % à 5 205 K€
- Marge d'EBITDA [1] de 23,5 %
- Résultat net en progression de 21,7 % à 893 K€
- Structure financière solide avec des capitaux propres de 3 263 K€ et un niveau de trésorerie nette de 1 237 K€
- Dividende par action de 0,12 € [2] proposé au titre de l'exercice 2025/2026
|Données en K€
|2024/2025
|2025/2026
|
Variation
|Chiffre d'affaires
|4 064
|5 205
|+28,1 %
|EBITDA
|1 169
|1 224
|+4,7 %
|Résultat d'exploitation
|937
|1 002
|+6,9 %
|Résultat net
|734
|893
|+21,7 %
UNE CROISSANCE SOUTENUE PORTÉE PAR LES DEUX MARCHÉS DE LA SOCIÉTÉ
Au cours de l'exercice 2025/2026, MACOMPTA.FR a poursuivi sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 5 205 K€, en progression de 28,1 % par rapport à l'exercice précédent.
Cette performance confirme l'attractivité de l'offre de la Société et sa capacité à développer simultanément ses deux marchés :
- Les entreprises et associations (marché DECOF)
- Les experts comptables, professionnels du chiffre et de la paie (marché DIREDA)
|(en K€)
|CA 2024/2025
|CA 2025/2026
|Progression
|Marché DECOF
|3 594
|4 466
|24,3 %
|Marché DIREDA
|465
|739
|59,3 %
L'ensemble des familles de produits a contribué à cette croissance, avec une dynamique particulièrement soutenue sur les offres destinées aux professionnels du chiffre.
DES RESULTATS QUI CONFIRMENT LA ROBUSTESSE DU MODELE ECONOMIQUE
L'exercice 2025/2026 se traduit par une nouvelle amélioration des résultats.
L'EBITDA atteint 1 224 K€, représentant 23,5 % du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation s'établit à 1 002 K€ et le résultat net à 893 K€, en progression de 21,7 %.
Ces performances démontrant la capacité de MACOMPTA.FR à maintenir un niveau de rentabilité élevé tout en poursuivant un programme d'investissement particulièrement ambitieux.
UNE ANNEE MARQUÉE PAR DES INVESTISSEMENTS RECORDS DANS L'INNOVATION
Au cours de l'exercice, la Société a engagé un niveau d'investissement exceptionnellement élevé afin d'être au rendez-vous de deux évolutions stratégiques majeures :
- MACOMPTA.FR est devenue Plateforme Agréée de Facturation Électronique. Homologuée en janvier 2026, MACOMPTA.FR a été en mesure de proposer ce service à ses clients au 1 er septembre 2026.
- Début août 2026, MACOMPTA.FR a livré son premier agent IA destiné à assister les utilisateurs dans la création, le paramétrage et l'exploitation de leurs dossiers comptables.
Les investissements réalisés s'élèvent à 890 K€ pour cet exercice, contre 383 K€ pour l'exercice précédent.
Cette évolution témoigne de la volonté de MACOMPTA.FR de renforcer son avance technologique et de construire les moteurs de croissance des prochaines années.
UNE STRUCTURE FINANCIERE TOUJOURS TRES SOLIDE
Au 30 juin 2026, la Société dispose :
- D'une trésorerie nette de 1 237 K€
- De capitaux propres de 3 263 K€
La Société n'a pas d'endettement financier.
Cette situation financière permet à MACOMPTA.FR de financer son développement tout en conservant un niveau de risque financier faible.
PERSPECTIVES 2026/2027
Pour l'exercice 2026/2027, MACOMPTA.FR entend poursuivre sa stratégie de croissance fondée sur trois priorités :
- La montée en puissance de la Plateforme Agréée de Facturation Electronique
- L'intégration progressive des agents d'intelligence artificielle dans les différentes solutions proposées aux clients
- La poursuite de la croissance organique de l'activité SaaS
La Société se fixe également pour objectif de poursuivre sa trajectoire de croissance au cours de l'exercice 2026/2027 avec un chiffre d'affaires attendu en progression de 28 à 35 % et un EBITDA représentant 25 à 30 % du chiffre d'affaires. Dans le même temps, l'objectif de R&D capitalisée sera ramené à son niveau antérieur, soit 10 % du chiffre d'affaires.
Sylvain HEURTIER, Président Fondateur de MACOMPTA.FR déclare :
« L'exercice 2025/2026 marque une nouvelle étape dans le développement de MACOMPTA.FR. La Société a enregistré une croissance soutenue dans son activité tout en maintenant un niveau élevé de rentabilité et en réalisant un effort d'investissement pour préparer l'avenir. La maîtrise des flux de facturations de nos clients ajoutée à notre position d'éditeur de logiciel de comptabilité gestion nous donne un avantage concurrentiel significatif ».
***
Prochaine publication : chiffre d'affaires du premier trimestre le 15 octobre 2026.
À propos de MACOMPTA.FR
MACOMPTA.FR est un éditeur français de logiciels SaaS de comptabilité, facturation, paie et gestion destinés aux entrepreneurs, associations, petites entreprises et professionnels du chiffre. La Société développe des solutions innovantes fondées sur l'automatisation, la conformité réglementaire et l'intelligence artificielle afin de simplifier durablement la gestion des organisations.
Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr
Contact
MACOMPTA.FR
investisseurs@macompta.fr
ANNEXE AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE
|
BILAN (en K€)
|ACTIF
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2026
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2025
|Immobilisations incorporelles
|1 524
|886
|Immobilisations corporelles
|1 645
|1 672
|Immobilisations financières
|27
|27
|Total I : Actif immobilisé
|3 196
|2 585
|Acomptes versés sur commandes
|3
|8
|Créances clients et comptes rattachés
|63
|33
|Autres créances
|128
|381
|Disponibilités
|1 333
|973
|Charges constatées d'avance
|102
|83
|Total II : Actif circulant
|1 629
|1 478
|TOTAL GENERAL
|4 825
|4 063
|PASSIF
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2026
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2025
|Capital social
|1 508
|1 505
|Réserve légale
|104
|67
|Report à nouveau
|746
|376
|Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
|893
|734
|Subventions d'investissement
|12
|0
|Total I : Capitaux propres
|3 263
|2 682
|Provisions pour charges
|0
|158
|Total II : Provisions pour risques et charges
|0
|158
|Emprunts et dettes financières divers
|0
|0
|Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
|6
|4
|Dettes fournisseurs et comptes rattachés
|113
|97
|Dettes fiscales et sociales
|657
|485
|Autres dettes
|6
|4
|Produits constatés d'avance
|780
|633
|Total III : Emprunts et dettes
|1 562
|1 223
|TOTAL GENERAL (I+II+III)
|4 825
|4 063
|Compte de Résultat (en K€)
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2026
|EXERCICE CLOS LE 30/06/2025
|VARIATION (en montant)
|Chiffre d'affaires
|5 205
|4 064
|1 141
|Autres produits
|919
|430
|489
|Charges d'exploitation
|4 800
|3 294
|1 506
|Dont achats et charges externes
|1 386
|707
|679
|Dont impôts et taxes
|80
|68
|12
|Dont charges de personnel
|3 334
|2 519
|815
|Dotations aux amortissements
|322
|263
|59
|Résultat d'exploitation
|1 002
|937
|65
|Résultat financier
|26
|9
|17
|Résultat exceptionnel
|0
|-32
|32
|Participation des salariés
|107
|99
|8
|Impôts sur les bénéfices
|28
|81
|-53
|RESULTAT NET
|893
|734
|159
[1] L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur alternatif de performance réconciliable avec les données issues des comptes. Il traduit la performance de l'activité de la Société et correspond au résultat d'exploitation auquel (i) s'ajoutent les dotations aux amortissements et les impôts & taxes, et (ii) se déduit l'intéressement.
[2] Montant soumis à approbation par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 30 octobre 2026.
- SECURITY MASTER Key : l5pxYMZpZmvIm3JwZZ1sapRmb26Sk2adZ5Sdk2icZsiYZ3BllWqUmJiSamlhm2Zu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100618-cp-resultats-annuels-25-26_vf.pdf
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