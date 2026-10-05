MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Résultats annuels 2025/2026 : CA +28,1%

Lagord, le 5 octobre 2026

Résultats annuels 2025/2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, publie aujourd'hui ses résultats annuels de l'exercice 2025/2026.

La Société conjugue croissance, rentabilité et investissements stratégiques, avec un niveau record d'investissements consacré à la facturation électronique et à l'intelligence artificielle.

Chiffre d'affaires en hausse de 28,1 % à 5 205 K€

Marge d'EBITDA [1] de 23,5 %

Résultat net en progression de 21,7 % à 893 K€

Structure financière solide avec des capitaux propres de 3 263 K€ et un niveau de trésorerie nette de 1 237 K€

Dividende par action de 0,12 € [2] proposé au titre de l'exercice 2025/2026

Données en K€ 2024/2025 2025/2026

Variation Chiffre d'affaires 4 064 5 205 +28,1 % EBITDA 1 169 1 224 +4,7 % Résultat d'exploitation 937 1 002 +6,9 % Résultat net 734 893 +21,7 %

UNE CROISSANCE SOUTENUE PORTÉE PAR LES DEUX MARCHÉS DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice 2025/2026, MACOMPTA.FR a poursuivi sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 5 205 K€, en progression de 28,1 % par rapport à l'exercice précédent.

Cette performance confirme l'attractivité de l'offre de la Société et sa capacité à développer simultanément ses deux marchés :

Les entreprises et associations (marché DECOF)

Les experts comptables, professionnels du chiffre et de la paie (marché DIREDA)

(en K€) CA 2024/2025 CA 2025/2026 Progression Marché DECOF 3 594 4 466 24,3 % Marché DIREDA 465 739 59,3 %

L'ensemble des familles de produits a contribué à cette croissance, avec une dynamique particulièrement soutenue sur les offres destinées aux professionnels du chiffre.

DES RESULTATS QUI CONFIRMENT LA ROBUSTESSE DU MODELE ECONOMIQUE

L'exercice 2025/2026 se traduit par une nouvelle amélioration des résultats.

L'EBITDA atteint 1 224 K€, représentant 23,5 % du chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation s'établit à 1 002 K€ et le résultat net à 893 K€, en progression de 21,7 %.

Ces performances démontrant la capacité de MACOMPTA.FR à maintenir un niveau de rentabilité élevé tout en poursuivant un programme d'investissement particulièrement ambitieux.

UNE ANNEE MARQUÉE PAR DES INVESTISSEMENTS RECORDS DANS L'INNOVATION

Au cours de l'exercice, la Société a engagé un niveau d'investissement exceptionnellement élevé afin d'être au rendez-vous de deux évolutions stratégiques majeures :

MACOMPTA.FR est devenue Plateforme Agréée de Facturation Électronique. Homologuée en janvier 2026, MACOMPTA.FR a été en mesure de proposer ce service à ses clients au 1 er septembre 2026.

Début août 2026, MACOMPTA.FR a livré son premier agent IA destiné à assister les utilisateurs dans la création, le paramétrage et l'exploitation de leurs dossiers comptables.

Les investissements réalisés s'élèvent à 890 K€ pour cet exercice, contre 383 K€ pour l'exercice précédent.

Cette évolution témoigne de la volonté de MACOMPTA.FR de renforcer son avance technologique et de construire les moteurs de croissance des prochaines années.

UNE STRUCTURE FINANCIERE TOUJOURS TRES SOLIDE

Au 30 juin 2026, la Société dispose :

D'une trésorerie nette de 1 237 K€

De capitaux propres de 3 263 K€

La Société n'a pas d'endettement financier.

Cette situation financière permet à MACOMPTA.FR de financer son développement tout en conservant un niveau de risque financier faible.

PERSPECTIVES 2026/2027

Pour l'exercice 2026/2027, MACOMPTA.FR entend poursuivre sa stratégie de croissance fondée sur trois priorités :

La montée en puissance de la Plateforme Agréée de Facturation Electronique

L'intégration progressive des agents d'intelligence artificielle dans les différentes solutions proposées aux clients

La poursuite de la croissance organique de l'activité SaaS

La Société se fixe également pour objectif de poursuivre sa trajectoire de croissance au cours de l'exercice 2026/2027 avec un chiffre d'affaires attendu en progression de 28 à 35 % et un EBITDA représentant 25 à 30 % du chiffre d'affaires. Dans le même temps, l'objectif de R&D capitalisée sera ramené à son niveau antérieur, soit 10 % du chiffre d'affaires.

Sylvain HEURTIER, Président Fondateur de MACOMPTA.FR déclare :

« L'exercice 2025/2026 marque une nouvelle étape dans le développement de MACOMPTA.FR. La Société a enregistré une croissance soutenue dans son activité tout en maintenant un niveau élevé de rentabilité et en réalisant un effort d'investissement pour préparer l'avenir. La maîtrise des flux de facturations de nos clients ajoutée à notre position d'éditeur de logiciel de comptabilité gestion nous donne un avantage concurrentiel significatif ».

***

Prochaine publication : chiffre d'affaires du premier trimestre le 15 octobre 2026.

À propos de MACOMPTA.FR

MACOMPTA.FR est un éditeur français de logiciels SaaS de comptabilité, facturation, paie et gestion destinés aux entrepreneurs, associations, petites entreprises et professionnels du chiffre. La Société développe des solutions innovantes fondées sur l'automatisation, la conformité réglementaire et l'intelligence artificielle afin de simplifier durablement la gestion des organisations.

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MACOMPTA.FR

investisseurs@macompta.fr

ANNEXE AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE



BILAN (en K€) ACTIF EXERCICE CLOS LE 30/06/2026 EXERCICE CLOS LE 30/06/2025 Immobilisations incorporelles 1 524 886 Immobilisations corporelles 1 645 1 672 Immobilisations financières 27 27 Total I : Actif immobilisé 3 196 2 585 Acomptes versés sur commandes 3 8 Créances clients et comptes rattachés 63 33 Autres créances 128 381 Disponibilités 1 333 973 Charges constatées d'avance 102 83 Total II : Actif circulant 1 629 1 478 TOTAL GENERAL 4 825 4 063

PASSIF EXERCICE CLOS LE 30/06/2026 EXERCICE CLOS LE 30/06/2025 Capital social 1 508 1 505 Réserve légale 104 67 Report à nouveau 746 376 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 893 734 Subventions d'investissement 12 0 Total I : Capitaux propres 3 263 2 682 Provisions pour charges 0 158 Total II : Provisions pour risques et charges 0 158 Emprunts et dettes financières divers 0 0 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 4 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113 97 Dettes fiscales et sociales 657 485 Autres dettes 6 4 Produits constatés d'avance 780 633 Total III : Emprunts et dettes 1 562 1 223 TOTAL GENERAL (I+II+III) 4 825 4 063

Compte de Résultat (en K€) EXERCICE CLOS LE 30/06/2026 EXERCICE CLOS LE 30/06/2025 VARIATION (en montant) Chiffre d'affaires 5 205 4 064 1 141 Autres produits 919 430 489 Charges d'exploitation 4 800 3 294 1 506 Dont achats et charges externes 1 386 707 679 Dont impôts et taxes 80 68 12 Dont charges de personnel 3 334 2 519 815 Dotations aux amortissements 322 263 59 Résultat d'exploitation 1 002 937 65 Résultat financier 26 9 17 Résultat exceptionnel 0 -32 32 Participation des salariés 107 99 8 Impôts sur les bénéfices 28 81 -53 RESULTAT NET 893 734 159

[1] L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) est un indicateur alternatif de performance réconciliable avec les données issues des comptes. Il traduit la performance de l'activité de la Société et correspond au résultat d'exploitation auquel (i) s'ajoutent les dotations aux amortissements et les impôts & taxes, et (ii) se déduit l'intéressement.

[2] Montant soumis à approbation par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 30 octobre 2026.