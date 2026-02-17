MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR progresse à la 145e place des Champions de la Croissance 2026

Lagord, le 17 février 2026

MACOMPTA.FR progresse à la 145 e place des Champions de la Croissance 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, annonce sa progression significative dans le classement 2026 des Champions de la Croissance publié par Les Échos et l'institut Statista.

Pour sa deuxième apparition consécutive dans ce palmarès national des 400 entreprises françaises affichant les plus fortes dynamiques de croissance, la société confirme la solidité de sa trajectoire et atteint la 145 e place du classement.

Une croissance soutenue et structurelle

Entre 2021 et 2024, MACOMPTA.FR affiche une progression annuelle moyenne de 29,7% de son chiffre d'affaires . Cette performance traduit l'adoption croissante de ses solutions de gestion en ligne par les entrepreneurs, associations et professionnels du chiffre, dans un contexte de digitalisation accélérée des obligations administratives et comptables.

Pionnier français du cloud de gestion depuis 2007, MACOMPTA.FR s'appuie sur un positionnement clair : rendre la gestion accessible à tous grâce à des logiciels performants, ergonomiques et proposés à des tarifs adaptés aux petites structures.

L'entreprise propose aujourd'hui une suite complète couvrant la comptabilité, les déclarations fiscales, la facturation, la paie et les notes de frais — des outils reconnus pour leur simplicité et leur efficacité.

Une dynamique portée par les équipes et la confiance des utilisateurs

« Cette progression reflète l'engagement de nos équipes et la confiance renouvelée de nos 100 000 utilisateurs qui nous accompagnent au quotidien. Nous sommes particulièrement fiers d'être à nouveau distingués parmi les Champions de la Croissance, et d'améliorer fortement notre position cette année », déclare Sylvain HEURTIER, fondateur et CEO de MACOMPTA.FR .

L'entreprise compte désormais 52 collaborateurs, mobilisés pour accompagner la croissance de la plateforme et le développement de nouvelles fonctionnalités dédiées aux petites entreprises et associations.

Consulter le classement complet : https://media.lesechos.fr/infographie/champions-croissance-2026-400/

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

