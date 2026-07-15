MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Chiffre d'affaires T4 25/26 : + 27 %

Chiffre d'affaires T4 25/26 : + 27 %

Lagord, le 15 juillet 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : ALCPA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2025/2026 (1 er avril 2026 – 30 juin 2026).

Evolution globale de l'activité :

Au cours du quatrième trimestre 2025/2026, MACOMPTA.FR réalise un chiffre d'affaires de 1 595 K€ , en progression de 27,0 % par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires atteint 5 205 K€ , contre 4 064 K€ en 2024/2025, soit une croissance annuelle de 28,1 % . Cette performance confirme la solide dynamique commerciale de la Société.

L'activité progresse pour tous les produits de la Société : logiciels de comptabilité, paie, et facturation. Il est précisé que le chiffre d'affaires réalisé n'intègre pas encore de revenus liés à la facturation électronique pour laquelle MACOMPTA.FR a obtenu la qualification de plateforme agréée et n'intègre pas encore de revenus liés à la commercialisation d'agents IA.

Chiffre d'affaires (K€) T1 T2 T3 T4 Exercice

Exercice 2024/2025

806

865

1 136

1 257

4 064

Exercice 2025/2026

1 035

1 120

1 454

1 595

5 205

Progression

+ 28,4 %

+ 29,5 %

+ 28,1 %

+ 27,0 %

+28,1 %

Analyse par Marché :

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025/2026 pour le marché des entreprises et associations s'élève à 4 466 K€ , soit une progression de 24,2 % .

, soit une progression de . Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025/2026 pour le marché des Experts comptables et autres professionnels du chiffre et de la paie s'élève à 739 K€ , soit une progression de 58,0 % .

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

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