MACOMPTA.FR : Macompta.fr, 1ère société française admise sur Euronext Access(TM) en 2024, organise une visioconférence le 6 mars 2024 à 11h30

Lagord, le 28 février 2024

Macompta.fr (ISIN : FR001400NQB6 - Mnémonique : MLMCA), éditeur proposant une suite de logiciels en ligne complète et accessible, conçue pour les structures de moins de 20 salariés, organisera, mercredi 6 mars 2024 à 11h30, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs dans le cadre de l'admission de ses titres à la cotation, la 1 ère pour une société française sur Euronext Access TM en 2024 [1] .

Cette visioconférence a pour objectif de détailler les ambitions de développement portées par la société rochelaise, pionnière sur le développement de solutions de gestion en mode SaaS depuis 2007, et de poser les bases d'une relation directe et régulière avec la communauté financière.



Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence,

cliquez sur le lien ci-dessous :



Je souhaite participer à la visioconférence

mercredi 6 mars 2024 à 11h30

La conférence inclura une session de questions/réponses sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2023 - 2024, lundi 15 avril 2024.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, macompta.fr est devenu le site de référence pour la gestion des structures de moins de 20 salariés. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels simples, performants et abordables. Les outils macompta.fr sont adoptés par plus de 25 000 utilisateurs en France : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Témoin de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires (Bred, Groupe Banque Populaire), des organismes de gestion côté entreprise, des fédérations sportives nationales côté associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contacts

Macompta.fr Macompta.fr In Extenso Finance CEO Directrice Communication Listing Sponsor Sylvain HEURTIER Claire ALIN Cécile ABOULIAN sheurtier@macompta.fr calin@macompta.fr cecile.aboulian@inextenso-finance.fr

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

[1] Macompta.fr, 1 ère société française admise sur Euronext Access TM en 2024, fera ses premiers pas en Bourse le 5 mars 2024