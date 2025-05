MACOMPTA.FR : EVOLUTION DE L'ACTIONNARIAT DE MACOMPTA.FR

EVOLUTION DE L'ACTIONNARIAT DE MACOMPTA.FR

Lagord, le 27 mai 2025

MACOMPTA.FR ( Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA ), éditeur de solutions logicielles dédiées à la gestion des petites entreprises, annonce une évolution de sa structure actionnariale.

La Société communique sur l'évolution de son actionnariat au 30 avril 2025. La part du flottant connait une progression notable, atteignant désormais 23,14 % , contre 14,37 % auparavant.

Répartition du capital :

Actionnaires Au 3 janvier 2025 Au 30 avril 2025 Sylvain HEURTIER 0,56% 0,56% LIMULE CAPITAL* 71,16% 71,03% Actionnaires historiques 13,91% 5,27% Flottant 14,37% 23,14%

*Holding détenue à 100 % par Sylvain HEURTIER.

À propos de macompta.fr

Créé en 2007 par un Expert-Comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des petites entreprises et associations. Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables. L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr