MACOMPTA.FR : Dans le cadre de son projet de transfert sur Euronext Growth, MACOMPTA.FR organise un webinaire le mardi 17 mars à 18h

Lagord, le 11 mars 2026

MACOMPTA.FR (Code ISIN : FR001400NQB6 – Code Mnémonique : MLMCA), éditeur français de solutions logicielles dédiées aux entreprises et aux experts-comptables, organise, le mardi 17 mars 2026 à 18h, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs dans le cadre de son projet de transfert sur Euronext Growth à Paris [1] .

Depuis son introduction en Bourse sur Euronext Access, en mars 2024, MACOMPTA.FR a enregistré un parcours solide de développement, illustré notamment par les dernières annonces :

La progression significative dans le classement 2026 des Champions de la Croissance publié par Les Échos et l'institut Statista, fruit d'une croissance annuelle moyenne de 29,7 % du chiffre d'affaires entre 2021 et 2024, qui permet à la Société de se classer au 145 ème rang national ;

publié par Les Échos et l'institut Statista, fruit d'une croissance annuelle moyenne de 29,7 % du chiffre d'affaires entre 2021 et 2024, qui permet à la Société de se classer au 145 rang national ; L'annonce d' objectifs annuels de croissance de 25 % à 30 % et de marge d'EBITDA de 25 % à 30 % , après la publication de solides résultats semestriels 2025/2026 ;

, après la publication de solides résultats semestriels 2025/2026 ; L' immatriculation définitive en tant que Plateforme Agréée (PA) par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), dans le cadre de la réforme de la facturation électronique en France, qui constitue une étape structurante pour la Société ;

par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), dans le cadre de la réforme de la facturation électronique en France, qui constitue une étape structurante pour la Société ; L'initiation de couverture par Allinvest Securities avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 8 € par action , représentant une hausse de + 38 % [2] .

A l'occasion de cette visioconférence, Sylvain Heurtier, Fondateur et Président Directeur Général de MACOMPTA.FR, détaillera les ambitions de développement de la Société et les objectifs de ce projet de transfert en termes de visibilité et d'attractivité du titre pour les investisseurs.



Pour vous inscrire et participer à cette visioconférence,

cliquez sur le lien ci-dessous :



Je souhaite participer à la visioconférence

Mardi 17 mars 2026 à 18h

La conférence inclura une session de questions/réponses sur la base des questions posées via le formulaire d'inscription.

À propos de MACOMPTA.FR

Créé en 2007 par un expert-comptable, MACOMPTA.FR est devenu le site de référence pour la gestion des entreprises et experts-comptables.

Avec son crédo « la gestion accessible pour tous », l'éditeur français est positionné sur le développement de logiciels et appli mobiles simples, performants et abordables.

L'éditeur offre une palette complète d'outils de comptabilité, déclarations fiscales, facturation, paie, et notes de frais. Depuis l'origine, les logiciels MACOMPTA.FR ont été adoptés par plus de 100.000 utilisateurs : entreprises, associations, experts-comptables et professionnels du conseil pour leurs clients.

Preuve de son succès, le site est aujourd'hui recommandé par de grands réseaux bancaires, des experts-comptables, des organismes de gestion pour les entreprises et des fédérations sportives nationales pour les associations (ASPTT, UNASS…).

Plus d'informations sur investisseurs.macompta.fr

Contact

MACOMPTA.FR

CEO

Sylvain HEURTIER

investisseurs@macompta.fr

[1] Sous réserve de l'approbation par Euronext du Document d'Information

[2] Par rapport au cours de clôture du 27 février 2026 (5,80 €) précédant la publication