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Macerich en baisse après la fixation du prix d'une offre secondaire de taille supérieure aux prévisions
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Le titre de la société d'investissement immobilier Macerich MAC.N a reculé de 1,6 % en pré-ouverture, à 21,30 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire de taille supérieure aux prévisions ** La société, basée à Santa Monica, en Californie, a annoncé lundi soir une émission de 19,2 millions d'actions à 21 dollars, pour un produit brut d'environ 403,2 millions de dollars

** Le volume de l'offre a été porté de 16 millions d'actions et le prix a été fixé avec une décote de 3 % par rapport au dernier cours de l'action ** MAC a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre d'une facilité de crédit, qui ont principalement servi à financer l'acquisition d'Annapolis Mall pour 272 millions de dollars , ainsi qu'à des fins générales de l'entreprise, notamment l'acquisition de nouveaux biens immobiliers

** La société comptait environ 261,4 millions d'actions en circulation avant l'offre

** Goldman Sachs est le chef de file. Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, BMO, TD Securities et Scotiabank sont co-chefs de file

** À la clôture de lundi, l'action MAC affichait une hausse de 17 % depuis le début de l'année

** Sur les 16 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 8 « achat fort » ou « achat », 5 « conserver », 3 « vendre »; le cours cible médian est de 22 $, selon les données de LSEG

Fusions / Acquisitions

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MACERICH REIT
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 13:42:43.

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