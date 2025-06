MaaT Pharma va présenter des données positives sur le Xervyteg

(AOF) - MaaT Pharma a indiqué que le Professeur Mohamad Mohty, Professeur d’Hématologie et Chef du service d’Hématologie et de Thérapie Cellulaire à l’Hôpital Saint-Antoine et à Sorbonne Université, présentera des données actualisées sur Xervyteg, contre l’aGvH, qui constitue une cause majeure de morbidité et de mortalité après une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques.

Ces données indépendantes, qui seront présentées lors du Congrès annuel 2025 de l'European Hematology Association, confirment le profil d'efficacité et de sécurité du Xervyteg, elles soulignent également son potentiel thérapeutique pour les patients atteints d'aGvH avec des options thérapeutiques limitées et soutiennent la demande d'autorisation de mise sur le marché récemment déposée auprès de l'Agence européenne du médicament.

AOF - EN SAVOIR PLUS