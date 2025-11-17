MaaT Pharma : succès de l'augmentation de capital de 9,1 millions d'euros

(AOF) - MaaT Pharma a annoncé le succès d’une augmentation de capital de 9,1 millions d’euros, comprenant une offre réservée à des investisseurs qualifiés d’environ 2,168 millions d’actions ordinaires nouvelles et une offre au public destinée à des investisseurs particuliers de 447 478 actions ordinaires nouvelles au prix de 3,48 euros par titre. Le produit net global de l’offre global, qui s’élève à environ 8,7 millions d’euros, est destiné à financer la feuille de route de la société de biotechnologies.

Il soutiendra la stratégie de financement progressive visant à sécuriser son horizon de trésorerie au-delà de la potentielle approbation de l'autorisation de mise sur le marché pour Xervyteg en Europe, et jusqu'au début de 2027, sous réserve de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché.

