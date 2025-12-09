 Aller au contenu principal
MaaT Pharma soutenu par les résultats finaux d'une étude de phase 3 et par des analystes
information fournie par AOF 09/12/2025 à 15:32

(AOF) - MaaT Pharma (+1,18%, à 4,27 euros) progresse à Paris, mais les gains du titre se sont tassés, puisque peu après l’ouverture, il bondissait de plus de 10%. La société de biotechnologies en stade clinique avancé a présenté, lors du congrès annuel de l’American Society of Hematology, les données finales d’Ares, une étude pivotale de phase 3, évaluant MaaT013 (Xervyteg) dans la GvH aigüe, la maladie du greffon contre l’hôte. Les résultats ont confirmé une survie globale à 12 mois de 54% pour le Xervyteg en traitement de troisième ligne, conformément aux données publiées en janvier 2025.

Pour les analystes de KBC Securities, il s'agit " d'un bénéfice significatif par rapport aux 15% de survie globale à un an rapportés dans la littérature pour les options utilisées hors AMM (Abedin, 2021) ". Partant, la confiance des analystes dans la probabilité d'une approbation par l'EMA (European Medicines Agency) autour de la mi-2026 est renforcée. Ils ont confirmé leur recommandation à l'Achat sur l'action MaaT Pharma, avec une cible de cours de 15 euros. Au cours de clôture de lundi, le potentiel de hausse du titre s'élève à 255,45%.

Chez Stifel, l'avis est également à l'Achat, mais l'objectif de cours est plus élevé à 19 euros, soit un potentiel d'appréciation de 350,24%, toujours par rapport à la clôture de lundi. La banque d'investissement américaine indique que les résultats finaux d'Ares confirment la profondeur et la durabilité de la réponse clinique. Les données publiées par MaaT Pharma consolident le position du MaaT013 comme une option " potentiellement transformatrice en troisième ligne " dans la GvH aigüe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MAAT PHARMA
4,3400 EUR Euronext Paris +2,84%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 15:32:00.

