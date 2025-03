MaaT Pharma reçoit un avis positif du Comité Pédiatrique de l'EMA pour le plan d'investigation pédiatrique de MaaT013



• L’avis positif du Comité pédiatrique de l’EMA a validé le plan d’investigation clinique pour évaluer la sécurité et l’efficacité de MaaT013 chez les patients âgés de 6 ans à moins de 18 ans atteints de la maladie du greffon contre l’hôte aiguë (aGvH).



• Cette étape réglementaire majeure démontre l’alignement avec les attentes de l’EMA en matière d’investigation pédiatrique et confirme que MaaT013 est en bonne voie dans la perspective d’une soumission d’autorisation de mise sur le marché auprès de l’EMA en juin 2025.



• MaaT013 pourrait devenir la première thérapie issue du microbiote approuvée en Europe.



