MaaT Pharma réalise une Augmentation de Capital de 13 millions d’euros avec ses actionnaires historiques et annonce ses résultats annuels pour l’année 2024

- Résultats positifs de l'essai de Phase 3 pour MaaT013 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) ; les résultats principaux (janvier 2025) ont montré un taux de réponse globale gastro-intestinale de 62% au 28ème jour et une probabilité de survie à 1 an de 54%, démontrant une efficacité élevée et une amélioration significative par rapport aux thérapies disponibles actuellement ; Conclusion finale positive du DSMB confirmant des résultats d’efficacité excellents et un profil bénéfice/risque favorable.

- Soumission de l’AMM à l'EMA en Europe pour MaaT013 en bonne voie pour juin 2025.

- Initiation du programme d’accès compassionnel pour MaaT013 dans l'aGvH aux États-Unis.

- Chiffre d’affaires (CA) de 3,2 millions d'euros pour 2024, soit une augmentation de 44% par rapport à 2023, représentant le CA le plus élevé jusqu’à présent généré par le programme d’accès compassionnel.

-Au 31/12/2024, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 20,2 millions d'euros.

- Augmentation de Capital d’un montant de €13 millions avec le soutien des actionnaires historiques, afin d’avancer vers les prochaines étapes clés opérationnelles et financières, prolongeant ainsi son horizon de trésorerie jusque courant octobre 2025.