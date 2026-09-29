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MaaT Pharma publie ses résultats semestriels 2026 et fait le point sur ses activités
information fournie par Boursorama CP 29/09/2026 à 18:00

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MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancer grâce à la modulation du système immunitaire, annonce aujourd’hui ses résultats financiers semestriels pour la période de six mois au 30 juin 2026 et fait le point sur ses activités.
Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

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