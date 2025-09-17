 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MaaT Pharma publie ses résultats semestriels 2025 et réalise un point sur ses activités
information fournie par Boursorama CP 17/09/2025 à 07:31

MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire, annonce aujourd’hui la publication de ses résultats financiers semestriels pour une période de 6 mois clôturée au 30 juin 2025 et réalise un point sur ses activités.

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

Valeurs associées

MAAT PHARMA
4,3000 EUR Euronext Paris 0,00%

