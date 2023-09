MaaT Pharma publie ses résultats semestriels 2023 et réalise un point sur ses activités :

• L'étude ARES sur MaaT013 a atteint le seuil de patients requis pour planifier la revue du DSMB prévue pour le début du quatrième trimestre 2023

• L'Agence Européenne des Médicaments (EMA) a accordé à MaaT033 le statut de médicament orphelin visant à améliorer la survie globale des patients recevant une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (allo-GCSH)

• Le premier patient a été traité dans l'étude pilote de Phase 1b IASO (NCT05889572) dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) avec MaaT033

• Fin de la construction de l’usine de production, achevée en 12 mois, en partenariat avec Skyepharma et déménagement des équipes de production et de développement de MaaT Pharma dans les 1600m² de la nouvelle usine

• Au 30 juin 2023, la position de trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevaient à 35,1 millions d’euros, avec un horizon prévu au cours du deuxième trimestre 2024

• Le chiffre d’affaires pour le premier semestre était de 1,4 millions d’euros

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com