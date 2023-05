MaaT Pharma publie sa position de trésorerie et son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023

MaaT Pharma annonce aujourd’hui sa position de trésorerie au 31 mars 2023 et son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2023 (chiffres non audités) : au 31 mars 2023, la position de trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élevaient à 40,7M€ et le chiffre d’affaires au T1 2023 était de 0,7M€. Le début de 2023 a été marqué par une étape majeure dans le développement clinique de MaaT Pharma, à savoir la levée de la suspension clinique par la FDA, annoncée le 24 avril dernier, pour la demande d’autorisation d’essai de Phase 3 évaluant MaaT013, médicament microbiote basé sur la technologie de « pooling ».

