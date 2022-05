MaaT Pharma publie sa position de trésorerie et son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2022

Lyon, France, 5 mai 2022 – 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société française de biotechnologies en stade clinique avancé, pionnière dans le développement de médicaments dans la restauration du microbiote intestinal pour améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui sa position de trésorerie au 31 mars 2022 et son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2022 :

- au 31 mars 2022, la position de trésorerie s’élevait à 41,1M€

- le chiffre d’affaires au T1 2022 était de 0,3M€

(Chiffres non audités)



Pour recevoir l'information financière de MaaT Pharma, vous pouvez faire la demande via email : invest@maat-pharma.com