MaaT Pharma présentera des données cliniques prometteuses pour MaaT013, son candidat-médicament le plus avancé, lors de la 48ème rencontre annuelle de l’EBMT

MaaT Pharma annonce aujourd’hui que des résultats prometteurs issus de son essai clinique de Phase 2 HERACLES (n=24) et de son programme d’accès compassionnel (n=52) pour son candidat-médicament microbiote le plus avancé, MaaT013, seront exposés lors d’une présentation orale à l'ocassion de la 48ème rencontre annuelle de l’European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT 2022), qui se tiendra virtuellement du 19 au 23 mars 2022.



• Des données issues de 76 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l’hôte (aGvH) et traités avec MaaT013 seront présentées.

• La présentation orale soulignera le potentiel de MaaT013 à améliorer les chances de survie des patients souffrant de la maladie du greffon contre l’hôte gastrointestinale aiguë (GI-aGvH).

• Ces données ont été précédemment partagées lors de la 63ème rencontre annuelle de l’American Society of Hematology (ASH) en décembre 2021 et incluent les résultats de l’essai de Phase II HERACLES sur 24 patients avec une aGvH de grade III-IV cortico-résistante à prédominance gastro-intestinale et du programme d’accès compassionnel en France chez 52 patients avec une aGvH présentant une composante GI et n’ayant pas répondu à plusieurs lignes de traitement.





