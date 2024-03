MaaT Pharma présentera de nouvelles données précliniques à l'AACR pour MaaT034 visant à améliorer les réponses des patients aux immunothérapies :

• Le poster présentera la caractérisation des métabolites produits par MaaT034 ainsi que ses effets immunomodulateurs sur les cellules de l’hôte.

• Les nouvelles données renforcent les résultats prometteurs présentés lors de la conférence de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) en novembre 2023, et soutiennent la poursuite du développement et l'avancement vers les essais cliniques de MaaT034.



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com