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MaaT Pharma présente les résultats finaux de l’étude pivotale de Phase 3 ARES lors de la session plénière présidentielle au 52ème Congrès annuel de l’EBMT
information fournie par Boursorama CP 23/03/2026 à 18:01

MaaT Pharma a présenté aujourd’hui les résultats finaux de l’essai pivotal ARES à un seul bras, évaluant MaaT013 dans la maladie du greffon contre l’hôte aiguë (aGvH) lors de la session plénière présidentielle au 52ème Congrès annuel de l’European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Les résultats de l’essai pivotal ARES seront également présentés en présentation orale par le Professeur Malard le 27 mars 2026 lors du Congrès annuel de la Société Française d’Hématologie qui se tiendra à Paris.


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