MaaT Pharma présente les résultats de son Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui s’est réunie le vendredi 20 juin 2025 à 9h30 dans les locaux de la Société. Le quorum atteint par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance s’établissait au-dessus des 73 % d’actions votantes.



Les actionnaires ont approuvé très largement la majorité des résolutions agréées par le Conseil d’administration à une majorité de plus de 99 % (à l’exception de la 29ème et 34ème résolutions approuvées par près de 69% des votants).



