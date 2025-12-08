 Aller au contenu principal
MaaT Pharma présente les résultats de l’étude pivotale de Phase 3 ARES pour MaaT013 (Xervyteg®) dans la GvH aiguë au Congrès annuel de l’ASH 2025 et annonce 54% de Survie Globale à 1 an
information fournie par Boursorama CP 08/12/2025 à 18:03

MaaT Pharma annonce aujourd’hui que le docteur Florent Malard, PhD et professeur d’hématologie à l’Hôpital Saint-Antoine et à Sorbonne Université, et investigateur principal de l’essai ARES, a présenté les résultats de l’essai pivotal ARES à un seul bras, en ouvert, évaluant MaaT013 (Xervyteg®) dans l’aGvH lors d’une session orale au 67ème congrès annuel de l’American Society of Hematology (ASH).

En complément, la Société annonce également de nouvelles données pour l’essai pivotal ARES, incluant un taux de survie globale à 1 an de 54 % confirmant le bénéfice clinique global de MaaT013 (Xervyteg®).

Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

