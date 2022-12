MaaT Pharma présente les résultats complets prometteurs pour MaaT033, issus de l'étude de phase Ib à l’occasion de la 64e rencontre annuelle de l’ASH

A l’occasion de la 64ème rencontre annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), le plus grand rendez-vous mondial en hématologie qui se tient actuellement aux Etats-Unis, MaaT Pharma a présenté aujourd'hui les résultats complets issus de l'étude de phase Ib CIMON réalisée pour MaaT033 :

• Les résultats complets issus de l'étude de phase Ib CIMON réalisée chez 21 patients atteints de leucémie aigüe myéloblastique (LAM) ayant reçu MaaT033, Microbiome Ecosystem TherapyTM (MET) sous forme de gélule administrée par voie orale, ont démontré sa sécurité et sa capacité à augmenter la richesse du microbiote en termes d’espèces microbiennes.

• L’essai évaluant la dose tolérée de MaaT033 chez des patients atteints de LAM a également démontré une amorce d’implantation des espèces bactériennes bénéfiques.



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com