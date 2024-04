MaaT Pharma présente des données précliniques prometteuses à l'AACR pour MaaT034 visant à améliorer les réponses des patients aux immunothérapies



Lyon, France, 8 avril 2024, 19h20 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, présente à l’occasion de la conférence annuelle 2024 de l'American Association for Cancer Research (AACR) à San Diego, en Californie, de nouvelles données in vitro caractérisant les métabolites produits par MaaT034 et leurs impacts sur la modulation immunitaire.



