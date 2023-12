MaaT Pharma présente à l'ASH 2023 des résultats positifs pour MaaT013, son candidat-médicament le plus avancé, et détaille l'essai en cours de Phase 2b évaluant MaaT033

• Des résultats d'efficacité positifs portant sur 111 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) traités avec MaaT013 dans le cadre du programme d'accès compassionnel et une bonne sécurité du produit ont été présentés lors de la conférence de l’ASH 2023.

• Un taux de réponse globale gastro-intestinale (GI-ORR) de 53%, observé au 28ème jour, a eu avec un impact positif et significatif sur la survie globale (OS) chez les patients répondeurs.

• Les résultats de survie globale (OS) étaient encore plus prononcés (81 % pour les répondeurs et 8 % pour les non-répondeurs) pour la population de patients au profil similaire à ceux traités dans l'essai clinique ARES (GI-ORR de 61 % au 28ème jour).

• Le design de l'essai de Phase 2b en cours en Europe évaluant MaaT033 chez les patients recevant une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques a été présenté lors de la conférence ASH 2023.



