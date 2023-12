MaaT Pharma organise une conférence virtuelle avec des experts sur MaaT013 et MaaT033 à la suite des présentations pendant l’édition 2023 de l’ASH

• L'événement mettra en avant les résultats positifs d'efficacité obtenus sur 111 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) traités avec MaaT013 dans le cadre du programme d'accès compassionnel et la bonne sécurité du produit présentés lors de la conférence annuelle de l’American Society of Hematology (ASH).

• La conférence virtuelle en présence d’experts se tiendra le lundi 18 décembre 2023 à 18h00 CET / 12h00 EST.



