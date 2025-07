MaaT Pharma obtient 37,5 millions d’euros de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) marquant une nouvelle étape dans l’accélération de ses programmes cliniques en hémato-oncologie

- Ce financement structuré par tranches est destiné à soutenir le développement clinique des candidats-médicaments les plus avancés de la Société en hémato-oncologie, incluant Xervyteg®, en cours d’évaluation par l’EMA pour une approbation potentielle, et MaaT033, actuellement en essai clinique de Phase 2b.

- Ce financement s’inscrit dans la stratégie de la Banque européenne d’investissement (BEI) visant à soutenir les entreprises de biotechnologies possédant une expertise de pointe dans des domaines thérapeutiques tels que l’hémato-oncologie.

- Ce financement de la BEI sous forme de dette structurée constitue une nouvelle étape dans la stratégie de MaaT Pharma pour diversifier ses sources de financement.



