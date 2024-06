MaaT Pharma nomme Docteur Gianfranco Pittari, M.D., PhD, au poste de directeur médical



Lyon, France, 24 juin 2024, 18h00 CET – MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd'hui la nomination de Gianfranco Pittari, docteur en médecine et PhD., au poste de Directeur médical (Chief Medical Officer). Dr Pittari apporte plus de 15 ans d'expérience internationale dans la recherche clinique et le développement de candidats-médicaments en hématologie, oncologie et immunologie. Il rejoindra l'équipe de direction et supervisera les programmes cliniques des candidats-médicaments innovants issus du microbiote développés par la Société.

