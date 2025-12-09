MaaT Pharma monte après une étude positive sur le Xervyteg
Vers 11h30, le titre s'adjuge près de 7% dans des volumes représentant quasiment deux fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances. Au même instant, l'indice CAC Mid & Small s'inscrit en baisse de 0,1%.
Présentés à l'occasion du congrès annuel de l'ASH, les résultats de l'étude pivotale de phase 3 pour MaaT013 (Xervyteg) dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) réfractaire avec atteinte gastro-intestinale, après échec des corticostéroïdes et du ruxolitinib, ont fait apparaître un taux de survie globale de 54% à un an.
Dans un communiqué, MaaT évoque un bénéfice "durable" en termes de survie dans cette population de patients à haut risque, connue pour son pronostic extrêmement défavorable.
"Ces résultats confirment que MaaT013 (Xervyteg) offre un bénéfice clinique durable pour les patients atteints de GI-aGvH ayant épuisé toutes les options thérapeutiques actuellement approuvées", a déclaré le docteur Florent Malard, professeur d'hématologie à l'Hôpital Saint-Antoine et à Sorbonne Université, et investigateur principal de l'essai.
Le médecin souligne que l'essai s'est également caractérisé par l'obtention d'une réponse gastro-intestinale de 62% au 28ème jour.
MaaT013 (Xervyteg) est actuellement en cours d'évaluation réglementaire par l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, avec une décision attendue mi-2026.
"MaaT013 entre dans la phase réglementaire avec une grand capital de confiance, et nous aussi", commentent ce matin les analystes de Stifel dans une note.
