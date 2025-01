MaaT Pharma : le titre grimpe, essai clinique positif information fournie par Cercle Finance • 09/01/2025 à 12:07









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris jeudi suite à l'annonce du succès de son essai clinique de phase 3 dans la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH).



A 11h45, le titre grimpe de plus de 19%, ce qui lui permet de revenir à des plus hauts depuis mai 2024. Avec cette progression, MaaT porte sa capitalisation boursière à plus de 134 millions d'euros.



L'étude sur sa microbiothérapie MaaT013 a atteint son critère principal d'évaluation en montrant un taux de réponse globale gastro-intestinale significatif de 62% au 28ème jour, soit un niveau d'efficacité 'sans précédent'.



Ce taux de réponse s'avère en effet très supérieur au taux de réponse attendu de 38%.



'Sommes-nous surpris par les résultats positifs de l'étude?', se demandent les analystes de Stifel, à l'achat sur la valeur.



'Non, parce qu'il existait suffisamment d'éléments allant dans le sens d'une efficacité du MaaT013', indique le bureau d'études.



'Sommes-nous surpris par l'ampleur de ses effets?', ajoute-t-il. 'A vrai dire, un petit peu', reconnaît Stifel.



L'analyste indique relever en conséquence la probabilité de succès du produit dans cette indication de 80% à 95%, ce qui le conduit à remonter son objectif de cours de 21 à 22 euros.



Selon MaaT Pharma, la probabilité de survie à un an - qui atteint 54% - souligne le potentiel de MaaT013 pour améliorer la survie à long terme de la GI-aGvH en 3ème ligne.



La société biotechnologique prévoit de déposer une demande de mise sur le marché (AMM) en Europe à la mi-2025, devançant ainsi les délais annoncés initialement.



MaaT013 a pour objectif de restaurer la relation symbiotique entre le microbiote intestinal du patient et son système immunitaire, afin de corriger la réactivité et restaurer la tolérance des fonctions immunitaires et ainsi de réduire l'aGvH gastro-intestinale résistante aux stéroïdes.





Valeurs associées MAAT PHARMA 9,30 EUR Euronext Paris +15,96%