MaaT Pharma: le titre grimpe après un financement de la BEI information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 12:31









(Zonebourse.com) - Le titre MaaT Pharma progresse de plus de 10% lundi à la Bourse de Paris après l'obtention d'un financement de 37,5 millions d'euros de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) destiné au développement du Xervyteg, son traitement expérimental de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH).



Ce prêt en quatre tranches doit contribuer à soutenir l'avancée de ses programmes cliniques, notamment en hémato-oncologie, pour le candidat-médicament Xervyteg qui fait depuis le début du mois l'objet d'un partenariat avec Clinigen pour l'Europe et qui est actuellement en cours d'évaluation réglementaire par l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans le traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH).



Ce financement doit également soutenir le développement de MaaT033, le deuxième candidat-médicament de la société, qui est quant à lui évalué dans le cadre d'un essai clinique de phase 2b randomisé contrôlé visant à améliorer la survie des patients recevant une greffe de cellules souches allogéniques.



Créée en 2014 et basée à Lyon, MaaT Pharma est une société de biotechnologie qui conçoit des médicaments issus du microbiote intestinal dédiés à moduler le système immunitaire des patients.







Valeurs associées MAAT PHARMA 5,0000 EUR Euronext Paris +11,61%