MaaT Pharma lance une augmentation de capital d’un montant d’environ 9 millions d’euros

MaaT Pharma annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’environ 9 millions d’euros, comprenant une offre d’actions ordinaires nouvelles à des investisseurs qualifiés et une offre au public d’actions ordinaires nouvelles à des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (I’« Offre Globale ») à un prix de 3,48 euros par action (le « Prix de l’Offre Globale »). Les fonds levés permettront à la Société de poursuivre son développement, notamment la commercialisation de Xervyteg® (MaaT013) en Europe, sous réserve de l’approbation de l’EMA et prolongeront la visibilité financière jusqu’à l’été 2026. Associé à un financement supplémentaire de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et à un paiement du partenaire commercial de MaaT Pharma en Europe (si la demande d’autorisation de mise sur le marché est approuvée), cela étendra la trésorerie jusqu’au début de l’année 2027.