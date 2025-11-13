 Aller au contenu principal
MaaT Pharma lance une augmentation de capital d’un montant d’environ 9 millions d’euros
information fournie par Boursorama CP 13/11/2025 à 19:15

MaaT Pharma annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’environ 9 millions d’euros, comprenant une offre d’actions ordinaires nouvelles à des investisseurs qualifiés et une offre au public d’actions ordinaires nouvelles à des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) (I’« Offre Globale ») à un prix de 3,48 euros par action (le « Prix de l’Offre Globale »). Les fonds levés permettront à la Société de poursuivre son développement, notamment la commercialisation de Xervyteg® (MaaT013) en Europe, sous réserve de l’approbation de l’EMA et prolongeront la visibilité financière jusqu’à l’été 2026. Associé à un financement supplémentaire de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et à un paiement du partenaire commercial de MaaT Pharma en Europe (si la demande d’autorisation de mise sur le marché est approuvée), cela étendra la trésorerie jusqu’au début de l’année 2027.

MAAT PHARMA
3,8200 EUR Euronext Paris -0,52%

