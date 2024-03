MaaT Pharma informe de la fin du recrutement des patients dans l'essai clinique randomisé de Phase 2a, promu par l’investigateur, évaluant MaaT013 en association avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires dans le mélanome métastatique

• Le dernier patient a été randomisé dans l'essai de Phase 2a PICASSO, sponsorisé par l'AP-HP en collaboration avec MaaT Pharma, INRAE et l’Institut Gustave Roussy, évaluant MaaT013 dans le mélanome en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires.

• La soumission des résultats de l'étude à une revue scientifique est prévue au dernier trimestre 2024 ou au premier trimestre 2025.

• La communication des premiers résultats est prévue au dernier trimestre 2024 ou au premier trimestre 2025.

