MaaT Pharma : H.C. Wainwright & Co initie la couverture de l’action avec une recommandation à l’Achat et un objectif de cours de 21€

MaaT Pharma annonce l’initiation de la couverture de son titre par H.C. Wainwright & Co





MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce l’initiation de la couverture de son titre par H.C. Wainwright & Co.





Avec une étude intitulée « In With the Gut and Out With the Bad in GvHD; Initiating at Buy With a €21 PT », H.C. Wainwright & Co a initié le 4 avril 2025 la couverture de MaaT Pharma avec une recommandation à l’achat et un objectif de cours à 21 euros.





Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com