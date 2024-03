Maat Pharma: fin du recrutement des patients pour l'essai Picasso

(AOF) - MaaT Pharma informe de la fin du recrutement des patients pour l'essai clinique de Phase 2a sponsorisé par l'AP-HP et en collaboration avec INRAE et l’Institut Gustave Roussy, évaluant MaaT013, le candidat-médicament le plus avancé de la société, en combinaison avec des inhibiteurs de points de contrôle immunitaires (ICI), ipilimumab (Yervoy) et nivolumab (Opdivo). La biotech est spécialiste du développement de Microbiome Ecosystem Therapies (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers.

Au total, 70 patients ont été recrutés dans 5 centres différents en France dans le cadre de l'essai randomisé contrôlé de Phase 2a Picasso, qui a débuté en avril 2022. La société a fourni le candidat-médicament MaaT013 et le placebo et réalisera les analyses du microbiote des patients en utilisant sa plateforme propriétaire gutPrint.

La levée d'aveugle sera effectuée à la 27ème semaine pour évaluer le critère d'évaluation principal qui est la sécurité, précise la biotech. Parallèlement, les premières données d'efficacité seront disponibles, évaluées à travers le meilleur taux de réponse globale, selon les critères immunologiques d'évaluation de la réponse dans les tumeurs solides.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.