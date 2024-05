MaaT Pharma fait le point sur ses activités et les principaux jalons attendus en 2024

• Données positives d'efficacité et de sécurité de MaaT013 dans l'aGvH dans le programme d'accès compassionnel présentées lors de la conférence annuelle de l'EBMT 2024 avec un taux de réponse globale gastro-intestinale (GI-ORR) de 63% à J28, une survie globale (OS) de 49% à un an et de 42% à 18 mois chez des patients similaires à ceux inclus dans l'essai clinique de Phase 3 ARES.

• Le critère d’évaluation principal, GI-ORR à J28, de l’essai clinique de Phase 3 ARES dans l’aGvH est attendu pour le milieu du T4 2024.

• Production des lots de MaaT013 destinés à l'approvisionnement clinique aux Etats-Unis.

• Participation à un essai de Phase 2 multicentrique randomisé, promu par des investigateurs, évaluant MaaT033 en concomitance avec un traitement anti-PD1 chez des patients atteints d'un cancer du poumon avancé. Cet essai, promu par l'Institut Gustave Roussy qui pilote une recherche de pointe dans le domaine du microbiote, s’inscrit dans le cadre du programme IMMUNOLIFE, un consortium comprenant des chercheurs et des sociétés de biotechnologie.

• Achèvement du recrutement des patients pour l'essai clinique de Phase 1 IASO, évaluant MaaT033 chez des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA).



