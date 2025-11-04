 Aller au contenu principal
MaaT Pharma fait le point sur ses activités de financement et publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025
information fournie par Boursorama CP 04/11/2025 à 07:31

MaaT Pharma fait le point sur ses activités de financement et publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025
• La Société a reçu un paiement initial de 10,5 millions d’euros en juillet 2025, à la suite de la signature d’un accord exclusif de licence et de distribution avec Clinigen. Sous réserve de l’approbation et de la délivrance d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne des médicaments, cet accord facilitera l’accès des patients à Xervyteg® (MaaT013) dans toute l’Europe.
• La Société a reçu 3,5 millions d’euros en octobre 2025 grâce au tirage réussi de la Tranche A du financement en quatre tranches de 37,5 millions d’euros accordé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI).
• Au 30 septembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 22,4 millions d’euros ; horizon de trésorerie jusqu’à fin février 2026.
• Chiffre d’affaires (CA) de 3,4 millions d’euros à fin T3 2025, soit une augmentation de 45% par rapport à la même période en 2024.
Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com

Valeurs associées

MAAT PHARMA
4,270 EUR Euronext Paris -0,70%

