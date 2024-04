Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MaaT Pharma: données positives dans la maladie du greffon information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma a dévoilé lundi des données positives dans le cadre du traitement de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte gastro-intestinale (GI-aGvH).



La société de biotechnologies précise que le programme d'accès compassionnel (EAP) a montré que chez les 140 patients atteints de la forme de la maladie réfractaire aux stéroïdes ou dépendante des stéroïdes et traités avec son MaaT013, le taux de survie globale atteignait 54% à six mois, de 47% à 12 mois et de 42% à 18 mois.



Dans le cadre d'un traitement de troisième ligne, les résultats ont démontré une efficacité encore plus élevée, avec un taux de survie de 76% à 12 mois chez les patients répondeurs au MaaT013, contre 6% pour les non-répondeurs.



A un horizon de 18 mois, la survie globale atteignait 64% au sein de cette sous-catégorie, contre 6% chez les non-répondeurs.



MaaT, qui dit anticiper des résultats positifs pour son étude de phase 3 et un lancement commercial potentiel en 2026, explique s'être donné donne comme objectif de conquérir une part substantielle du marché des patients de troisième ligne, ce qui marquerait selon la société un 'tournant' dans la prise en charge de cette pathologie.



Ces résultats doivent être dévoilés lors d'une présentation orale à l'occasion de la réunion annuelle de la Société européenne de transplantation de sang et de moelle (EBMT) qui se tient actuellement à Glasgow.



Le titre n'avançait que de 0,2% suite à ces données favorables. Le cours de Bourse avait, il est vrai, bien progressé début avril, à la faveur d'une note favorable des analystes de Gilbert Dupont, qui avaient initié la couverture du titre avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 16 euros.





