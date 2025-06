MaaT Pharma: demande d'autorisation à l'EMA pour Xervyteg information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma a soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour son candidat-médicament MaaT013, sous le nom de marque déposé Xervyteg.



S'il est approuvé, Xervyteg pourrait devenir le premier médicament à base de microbiote autorisé par l'EMA, et le premier au monde en hémato-oncologie, souligne le groupe.



Stifel a indiqué ce matin dans son étude que cette demande est basée sur les données de l'étude ARES P3, qui a atteint son objectif principal avec un taux impressionnant de 62% de GI-ORR à J28.



MaaT Pharma se prépare à un lancement commercial potentiel en 2026, via un partenariat stratégique visant à répondre à ce besoin médical non satisfait en hémato-oncologie.





Valeurs associées MAAT PHARMA 5,5000 EUR Euronext Paris +12,70%