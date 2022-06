MaaT Pharma confirme les résultats positifs de l’étude CIMON de Phase 1b évaluant MaaT033 chez des patients avec un cancer du sang

Lyon, France, le 2 juin 2022 – 18h00 CEST – MaaT Pharma (EURONEXT: MAAT – la « Société »), société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l’amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui la complétion de son essai de Phase 1b CIMON évaluant la sécurité et la tolérance de MaaT033, sa MET à haute richesse et diversité microbiennes pour administration orale, chez des patients atteints de leucémie aigüe myéloïde (LAM) ou de syndrome myélodysplasique à haut risque ayant reçu une chimiothérapie intensive. Dans cette étude réalisée chez des patients immuno-compromis, MaaT033 a présenté un bon profil de sécurité et de tolérance (critère primaire d’évaluation).