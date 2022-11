MaaT Pharma annonce une présentation orale et un poster lors de la 64ème Rencontre annuelle de l’American Society of Hematology (ASH)

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société française de biotechnologie au stade clinique, pionnière du développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) dédiées à l’amélioration de la survie des patients atteints de cancers, annonce aujourd’hui que des résultats étendus issus de son programme d’accès compassionnel (EAP) pour MaaT013 administré chez des patients atteints de GI-aGvH ont été sélectionnés pour une présentation orale à la 64ème rencontre annuelle de l’American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra du 10 au 13 décembre 2022 à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Etats-Unis. En outre, les résultats détaillés de l'essai clinique de Phase 1b évaluant MaaT033 chez des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA) ont été sélectionnés pour être présentés lors de la session dédiée aux posters.



C'est la sixième année consécutive que les données cliniques de la Société sont sélectionnées pour être présentées à la rencontre annuelle de l’ASH, événement mondial de référence dans le domaine de l’hématologie maligne et non maligne, et la troisième année consécutive que ces derniers font l’objet d’une présentation orale.



Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com