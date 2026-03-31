MaaT Pharma annonce ses résultats annuels pour l’année 2025 et réalise un point sur ses activités

MaaT Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de microbiothérapies visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers grâce à la modulation du système immunitaire, annonce aujourd'hui la publication de ses résultats financiers annuels pour l’année 2025 et fait un point sur ses activités.
Pour recevoir toute l'information financière de MaaT Pharma en temps réel et pour toute question, vous pouvez nous contacter via l'adresse suivante : invest@maat-pharma.com
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