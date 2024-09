MaaT Pharma annonce sa participation à des conférences investisseurs et médicales en Septembre

MaaT Pharma (EURONEXT : MAAT - la « Société »), société de biotechnologies en stade clinique avancé, leader dans le développement de Microbiome Ecosystem TherapiesTM (MET) visant à améliorer la survie des patients atteints de cancers, annonce la présentation de deux posters lors du Congrès annuel de la « Society of Hematologic Oncology » qui se tiendra du 4 au 7 septembre 2024 à Houston, Texas aux États-Unis. MaaT Pharma annonce également que des membres de son équipe de direction participeront à trois conférences dédiées aux investisseurs ce mois-ci, notamment la conférence annuelle de H.C. Wainwright à New York, le forum Lyon Pole Bourse et la conférence Life Sciences de KBC Securities à Bruxelles.





