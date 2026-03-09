MaaT Pharma annonce quatre présentations lors du 52ème Congrès Annuel de l’European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) et met en avant le symposium organisé par Clinigen sur le management de la GvH aiguë

MaaT Pharma présentera quatre communications scientifiques lors du 52ᵉ Congrès Annuel de l’EBMT, incluant une présentation orale en session plénière présidentielle consacrée aux résultats finaux de l’essai pivotal de Phase 3 ARES évaluant MaaT013 dans l’aGvH gastro‑intestinale. Trois posters seront également présentés : CHRONOS (données de vie réelle en troisième ligne d’aGvH gastrointestinale non traitée par microbiothérapie), PHOEBUS (essai de Phase 2b potentiellement pivotal évaluant MaaT033 après allo‑GCSH) et THRASSA (étude pédiatrique/adolescente évaluant MaaT013 chez des patients réfractaires ou intolérants au ruxolitinib).
Parallèlement, Clinigen, partenaire commercial stratégique de MaaT Pharma, organisera un symposium dédié à l’amélioration de la prise en charge de l’aGvH gastro‑intestinale réfractaire aux stéroïdes.
